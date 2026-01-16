Cessioni di bonus casa, per gli autonomi dal 2024 fanno imponibile Irpef e Irap

L’acquisto da parte di uno studio associato di crediti fiscali derivanti da ristrutturazioni edilizie è un’operazione rilevante, a partire dal 2024, sia per le imposte sui redditi che per l’Irap. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 6 del 2026, torna sul tema del trattamento del differenziale tra il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispettivo pagato. Un tema già oggetto di diverse indicazioni interpretative.

La prima a dare elementi di rilievo era arrivata...