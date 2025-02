Cessioni intra Ue, 90 giorni per il trasferimento dei beni

Sanzione del 50% dell’Iva estesa alle cessioni intra Ue senza prova del trasporto entro 90 giorni dalla consegna, ma solo se non si provvede alla regolarizzazione entro i successivi 30 giorni. L’operatore nazionale che ha affidato al cessionario il trasporto intraunionale della merce venduta, corre ormai il rischio di incorrere in una sanzione se non riesce a reperire entro il termine la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni oltre confine.

Le situazioni possibili

In un’ottica di coerenza e di uniformità, la riforma ...