Cessioni pro soluto, perdite deducibili se motivate

Una perdita su crediti è deducibile in base all’articolo 101, comma 5, del Tuir nel caso in cui la cessione pro soluto ha determinato un differenziale che sia motivato, perché in caso contrario esso può essere sintomatico di una plateale antieconomicità che comporta l’assenza di inerenza del componente negativo di reddito, in quanto l’operazione ha carattere erogatorio e non produttivo. È questo il principio di diritto della sentenza 8714/2024 della Cassazione.

L’agenzia delle Entrate aveva notificato...