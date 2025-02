Cessioni, solo l’acquisto di materiali non tiene in vita le Cilas dormienti

Il pagamento effettuato dal general contractor in un cantiere di superbonus è sufficiente a superare i limiti indicati dalla legge per le Cilas dormienti. Questa interpretazione estensiva, che conferma la linea già data dall’interpello 956-1402/2024 del 20 dicembre 2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 febbraio) è contenuta nella risposta n. 26/2025, pubblicata ieri. Anche se, insieme a questa, ne arriva una restrittiva: le attività preparatorie, come l’acquisto di materiali, non riattivano le Cilas...

