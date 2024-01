Cfc, tassazione più semplice per le imprese soggette a revisione

In attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale viene semplificata la tassazione delle imprese estere controllate assoggettate alla disciplina delle Cfc, con un conteggio basato sui dati contabili del soggetto non residente, purché lo stesso sia soggetto a revisione. In assenza della stessa o in caso di tassazione effettiva inferiore al 15%, si torna alla classica modalità del provvedimento del 2021 (prot. n. 376652). Nel conteggio della Cfc si tiene poi conto di quanto previsto a livello di Global minimum tax. A fini semplificatori è previsto un meccanismo opzionale d’imposta sostitutiva al 15%.