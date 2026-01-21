Chiariti i confini di agrivoltaico e aree idonee
Confermato l’obbligo di certificazione della riduzione dei consumi energetici
La legge 15 gennaio 2026 n. 4, in vigore dal 21 gennaio 2026, completa il percorso di conversione del Dl 175/2025 dedicato al Piano Transizione 5.0 e al rafforzamento delle politiche per le fonti rinnovabili, introducendo una serie di interventi mirati che vanno a incidere sul coordinamento con la normativa previgente e, in ultima analisi, sulla certezza giuridica di un settore caratterizzato da rapida evoluzione e da un elevato tasso di complessità procedurale.
Uno dei capitoli più significativi ...