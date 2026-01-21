Chiariti i confini di agrivoltaico e aree idonee

La legge 15 gennaio 2026 n. 4, in vigore dal 21 gennaio 2026, completa il percorso di conversione del Dl 175/2025 dedicato al Piano Transizione 5.0 e al rafforzamento delle politiche per le fonti rinnovabili, introducendo una serie di interventi mirati che vanno a incidere sul coordinamento con la normativa previgente e, in ultima analisi, sulla certezza giuridica di un settore caratterizzato da rapida evoluzione e da un elevato tasso di complessità procedurale.

Uno dei capitoli più significativi ...