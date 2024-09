Ci vorrà tempo per le penalità ridotte su cumulo e Pvc

Dal 1° settembre scorso sono entrate in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario che apportano una generalizzata riduzione delle penalità: per gli omessi versamenti la nuova sanzione è del 25%, per la dichiarazione infedele del 70% e c’è la possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino al termine di decadenza a condizione che non siano stati avviati controlli.

Trovando applicazione solo per il futuro (cioè per gli illeciti commessi dal 1° settembre in poi) occorrerà attendere...