Cndcec, accesso ai verbali solo ai componenti in carica del Consiglio di disciplina di Federico Gavioli

Il chiarimento fornito dal Pronto Ordini 42 del 18 aprile 2023 è relativo all’accesso ai verbali delle sedute











Solo ai consiglieri di disciplina in carica, a differenza di quelli cessati, è consentito l'accesso ai verbali delle sedute; è il chiarimento fornito dal Cndcec con il Pronto Ordini 42, del 18 aprile 2023. Nel caso in esame un Ordine territoriale ha posto un quesito al Cndcec con il quale chiede se i consiglieri in carica ed i consiglieri dimissionari possano ricevere copia integrale dei verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina, anche eventualmente di quelle a cui non hanno partecipato, tenuto...