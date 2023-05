Codice appalti, Pa chiamate alla prova delle gare digitali di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce









In dirittura d’arrivo le regole tecniche a cui dovranno adeguarsi tutte le piattaforme di acquisto pubblico. In vista, infatti, della scadenza del 31 maggio 2023, coincidente con i sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del nuovo Codice appalti del 1° aprile scorso entro cui adottare il regolamento, Agid ha presentato il primo draft del documento contenente le regole per le infrastrutture di e-procurement, come risultante dalla consultazione permanente del mercato avviata, con la partecipazione...