Collegio sindacale, prima scadenza per la relazione sui contributi significativi

Il termine per l’invio è fissato al 30 aprile prossimo: l’obbligo riguarderà i contributi superiori al milione. Tra le altre attività delicate del 2026 le verifiche sull’uso dell’Ai

di Barbara Zanardi

Per una corretta pianificazione delle attività dei collegi sindacali da svolgere nei primi mesi dell’anno, è utile tenere in considerazione le novità normative, i documenti pubblicati in materia nonché la situazione specifica della società vigilata.

Contributi pubblici significativi

Per quanto riguarda le novità normative, la legge di Bilancio 207/2024 ha introdotto dal 1° gennaio 2025 l’obbligo:

i) di svolgere apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei contributi «pubblici significativi» sia avvenuto nel ...

