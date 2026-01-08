Collegio sindacale, prima scadenza per la relazione sui contributi significativi
Il termine per l’invio è fissato al 30 aprile prossimo: l’obbligo riguarderà i contributi superiori al milione. Tra le altre attività delicate del 2026 le verifiche sull’uso dell’Ai
Per una corretta pianificazione delle attività dei collegi sindacali da svolgere nei primi mesi dell’anno, è utile tenere in considerazione le novità normative, i documenti pubblicati in materia nonché la situazione specifica della società vigilata.
Contributi pubblici significativi
Per quanto riguarda le novità normative, la legge di Bilancio 207/2024 ha introdotto dal 1° gennaio 2025 l’obbligo:
i) di svolgere apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei contributi «pubblici significativi» sia avvenuto nel ...