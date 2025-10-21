Commercialisti e cooperative compliance, al via le preiscrizioni per i certificatori del Tcf
Domande da presentare entro il 30 ottobre; i corsi si svolgeranno da remoto
Tax control framework, in arrivo i corsi di formazione per i certificatori.
I commercialisti interessati ad entrare nell’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale possono preiscriversi ai corsi di formazione entro il 30 ottobre. Lo comunica il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili attraverso l’informativa 146/2025 pubblicata ieri.
