Professione

Commercialisti e cooperative compliance, al via le preiscrizioni per i certificatori del Tcf

Domande da presentare entro il 30 ottobre; i corsi si svolgeranno da remoto

di Federica Micardi

Tax control framework, in arrivo i corsi di formazione per i certificatori.

I commercialisti interessati ad entrare nell’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale possono preiscriversi ai corsi di formazione entro il 30 ottobre. Lo comunica il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili attraverso l’informativa 146/2025 pubblicata ieri.

Il Cndcec il 16 ottobre 2025 ha approvato...

Correlati

Altri provvedimenti
Tcf opzionale, come accedere al nuovo sistema di gestione del rischio fiscale di Giulia Amici e Lorenzo Lodoli

Gli ultimi contenuti di Professione