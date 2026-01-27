Commercialisti, elezioni per il Consiglio nazionale il 15 aprile
Data fissata con un decreto del ministro della Giustizia Carlo Nordio
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti si terranno il prossimo 15 aprile. A comunicarlo è il Consiglio nazionale con l’informativa 19/2026.
Con il Dm 27 gennaio 2026, come riporta la comunicazione agli Ordini territoriali della categoria, in base all’articolo 25, comma 5, del Dlgs 28 giugno 2005, n. 139, «il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per il giorno 15 aprile 2026». Il decreto ministeriale «sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026».
