Commercialisti, faro sulle incompatibilità: dalle altre professioni all’attività da dipendente
Le note interpretative del Cndcec distinguono tra titolarità formale di una qualifica o di un’attività e il suo effettivo esercizio effettivo
Il tema delle incompatibilità professionali costituisce uno snodo centrale nella disciplina dell’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. In tale ambito, il documento interpretativo elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) assume un ruolo di particolare rilievo, in quanto fornisce chiarimenti applicativi e criteri interpretativi in relazione all’articolo 4 del Dlgs. 28 giugno 2005, n. 139. La normativa primaria...