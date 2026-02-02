Commercialisti, la gestione d’impresa non è off-limits se il mandato è fiduciario e ha natura professionale
L’attività è compatibile con l’iscrizione all’Ordine se è svolta in forza di uno specifico incarico che comprenda elementi di attendibilità, certezza e verificabilità
La mancata partecipazione agli utili o ai dividendi, così come l’assenza di attribuzioni patrimoniali dirette o indirette, o ancora l’esistenza di compensi coerenti con la natura professionale dell’incarico: sono questi alcuni degli elementi utili al commercialista, finalizzati a dimostrare che non vi sono situazioni di incompatibilità con il mandato professionale, vietate dalla normativa che regolamenta la professione.
Il Cndcec con il pronto ordini 94 del 30 gennaio 2026, pubblicato sul portale ...
Correlati
Altri provvedimenti