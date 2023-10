Commercialisti, l’intelligenza artificiale apre nuovi scenari e spinge le aggregazioni di Federica Micardi









L’intelligenza artificiale modificherà il modo si lavorare dei commercialisti. Ma non bisogna averne paura. Ne è convinto Fabrizio Escheri, consigliere Cndcec delegato all’area innovazione, diglitalizzazione degli studi professionali e delle imprese. «Questa tecnologia non può sostituire il professionista umano - dichiara Escheri - non dobbiamo competere con la macchina, che è uno strumento potentissimo e potrà rendere più efficiente il nostro lavoro così da consentirci di essere più umani, di sviluppare...