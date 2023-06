Commercialisti morosi e cancellazione dall’albo: i termini di prescrizione per l’azione disciplinare di Federico Gavioli

Il termine di prescrizione quinquennale, per il procedimento disciplinare per la cancellazione del commercialista dall’albo, «inizia a decorrere dal compimento dell’anno dalla notifica del provvedimento di sospensione per morosità». È quanto afferma il Cndcec con il Pronto Ordini 63/2023 del 27 giugno, a seguito dell’istanza di un Ordine territoriale.

Il versamento del contributo annuale

Va...