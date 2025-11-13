Professione

Commercialisti, no ai parametri forensi per la difesa nel processo tributario

Le disposizioni sul processo tributario contengono un rimando espresso ai parametri previsti per le singole categorie professionali per la liquidazione del compenso

di Federica Micardi

Commercialisti, il compenso per l’assistenza giudiziaria in un procedimento tributario va calcolato in base ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012 e non ai parametri forensi (peraltro più aggiornati) stabiliti dal Dm 147/2022. Il chiarimento viene fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il pronto ordini 95/2025 pubblicato il 13 novembre.

Il caso

Un commercialista ha presentato all’Ordine di Bari un’istanza per il rilascio del parere di congruità della parcella relativa...

