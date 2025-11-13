Commercialisti, no ai parametri forensi per la difesa nel processo tributario
Le disposizioni sul processo tributario contengono un rimando espresso ai parametri previsti per le singole categorie professionali per la liquidazione del compenso
Commercialisti, il compenso per l’assistenza giudiziaria in un procedimento tributario va calcolato in base ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012 e non ai parametri forensi (peraltro più aggiornati) stabiliti dal Dm 147/2022. Il chiarimento viene fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il pronto ordini 95/2025 pubblicato il 13 novembre.
Il caso
Un commercialista ha presentato all’Ordine di Bari un’istanza per il rilascio del parere di congruità della parcella relativa...
