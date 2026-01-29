Commercialisti: sì all’investimento su specializzazioni e accesso
De Nuccio: il tirocinio deve essere sempre meno una barriera per i giovani. Boccia: bene lo svolgimento dell’intero periodo durante il corso di studi universitari
Una spinta a proseguire sulla riforma. Un investimento sul futuro della professione anche guardando nello specifico i profili della specializzazione e dell’accesso. Sono alcuni degli aspetti emersi nel corso delle audizioni sul Ddl delega di riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile presso la commissione Giustizia della Camera. Come ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale di categoria Elbano de Nuccio la riforma «va realizzata tenendo al...