Commercialisti: sì all’investimento su specializzazioni e accesso

Una spinta a proseguire sulla riforma. Un investimento sul futuro della professione anche guardando nello specifico i profili della specializzazione e dell’accesso. Sono alcuni degli aspetti emersi nel corso delle audizioni sul Ddl delega di riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile presso la commissione Giustizia della Camera. Come ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale di categoria Elbano de Nuccio la riforma «va realizzata tenendo al...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi