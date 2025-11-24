Compensazione dopo la fusione: divieto esteso ai crediti scaduti
La Corte d’appello di Roma applica il veto a tutti i debiti verso l’imprenditore in crisi
La compensazione tra debiti e crediti nell’ambito delle procedure concorsuali è un terreno ad alto rischio di contenziosi, anche quando interviene a seguito di operazioni societarie straordinarie.
Per evitare che i debiti verso l’imprenditore in crisi siano estinti, in danno alla massa dei creditori, a seguito dell’acquisto speculativo dei suoi crediti, l’abrogato articolo 56, comma 2, della Legge fallimentare (oggi articolo 155, comma...