Compensazione preclusa per chi ha debiti scaduti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro

La domanda È possibile per un contribuente pagare una cartella di pagamento emessa da agenzia delle Entrate-Riscossione già scaduta utilizzando in compensazione un credito Irpef anno 2024, tramite Modello F24 sezione Accise, codice tributo Ruol, se questa cartella di pagamento scaduta è di importo superiore a 1.500 euro? Nel caso specifico, la cartella di pagamento scaduta ammonta a 5.000 euro, mentre il credito Irpef ammonta a 3.000 euro. È invece sempre possibile, stante la presenza di cartelle di pagamento scadute di importo superiore a 1.500 euro, compensare senza problemi fino a concorrenza dell’importo di 1.500 euro?

S. B. - Modena

Le risposte alle domande del contribuente sono negative. Per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011), è stato reso possibile pagare, anche parzialmente, le somme indicate in una cartella che riguardano imposte erariali (ad esempio Irpef, Ires, Iva) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò occorre utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo Ruol) che può essere presentato attraverso...