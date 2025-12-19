Compensazione preclusa per chi ha debiti scaduti iscritti a ruolo oltre i 1.500 euro
Per effettuare la compensazione è necessario prima pagare il debito scaduto
Le risposte alle domande del contribuente sono negative. Per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011), è stato reso possibile pagare, anche parzialmente, le somme indicate in una cartella che riguardano imposte erariali (ad esempio Irpef, Ires, Iva) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò occorre utilizzare il modello “F24 accise” (codice tributo Ruol) che può essere presentato attraverso...