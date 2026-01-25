Composizione negoziata, no alla revoca automatica dei finanziamenti bancari
Lo stop deve dipendere da fatti specifici, altrimenti si impedisce il risanamento
L’accesso alla composizione negoziata non può essere, di per sé, motivo di revoca dei finanziamenti bancari.
Il tribunale di Napoli, con un provvedimento del 30 novembre scorso, è intervenuto in modo netto su uno dei punti più delicati della composizione negoziata: il comportamento delle banche durante le trattative.
Nello specifico, i magistrati campani erano chiamati a decidere sulla richiesta di concessione di misure protettive e inibitorie della revoca o della risoluzione dei rapporti in essere...