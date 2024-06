Composizione negoziata, la nuova scheda per gli esperti

Le nuove specifiche tecniche per la compilazione della scheda sul profilo professionale degli esperti in composizione negoziata e il nuovo modello Excel per la raccolta dei dati sono stati trasmessi dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili ai presidenti degli ordini territoriali ( informativa n.81-2024 del 10 giugno).

Nel documento con le specifiche tecniche per l’utilizzo del supporto informatico relativo alla nuova «scheda sintetica sul profilo...