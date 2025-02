Con l’integrativa Iva subito utilizzabile il maggior credito 2023

Si apre il 1° febbraio la finestra temporale concessa per presentare la dichiarazione Iva 2025 fino al 30 aprile. Nella stessa data cadrà il termine per trasmettere la dichiarazione integrativa «a favore» del modello Iva 2024, per il pieno e immediato utilizzo dell’eventuale maggior credito 2023 ivi esposto.

Prevede l’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 che, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine prescritto per la dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo...