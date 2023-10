Con l’Irpef rimodulata la no tax area a 13mila euro di Enzo De Fusco









Dal 2024, se consideriamo la rimodulazione dei primi due scaglioni di reddito e la conferma del trattamento integrativo, i contribuenti fino a 13mila euro di fatto non pagheranno Irpef. Si tratta, quindi, di una no tax area allargata che va oltre il reddito di 8.500 euro quella disegnata dalla bozza di decreto legislativo attuativo della delega fiscale approvato lunedi scorso in Consiglio dei ministri.

Se poi si sale con il reddito, i lavoratori fino a 17mila euro pagano effettivamente un’Irpef inferiore...