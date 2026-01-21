Con il passaggio a Transizione 4.0 le imprese finiscono in coda
Gli effetti dell’intreccio tra legge di Bilancio e conversione del Dl 175. Confermato il passaggio per chi ha superato i limiti per il 5.0
Lo slittamento sul credito di imposta Transizione 4.0 delle imprese che non potranno essere incluse nelle risorse stanziate a valere su Transizione 5.0 sembra diventare una certezza. Questo emerge dalla lettura combinata della conversione in legge del decreto legge 175/2025 e quanto previsto dalla legge di Bilancio.
Le due norme
Il testo definitivo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio, lascia fermo quanto già previsto con il decreto originale. Di conseguenza la conversione in legge conferma che, ...