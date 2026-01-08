Imposte

Con ruoli oltre 50mila euro c’è il divieto di compensare

Soglia più restrittiva rispetto al precedente limite di 100mila euro

di Luigi Lovecchio

L’articolo 1, comma 116, della manovra 2026 (legge 199/2025) riduce da 100mila a 50mila euro il limite di morosità nei confronti dell’agente della riscossione oltre il quale, in base all’articolo 37, comma 49 quinquies, del Dl 223/2006, è fatto divieto di effettuare compensazioni di crediti d’imposta nel modello F24.

La disposizione in esame, introdotta dalla legge di bilancio 2024 a valere dal 1° luglio 2024, dispone che in presenza di debiti scaduti verso agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), ...

