Con ruoli oltre 50mila euro c’è il divieto di compensare
Soglia più restrittiva rispetto al precedente limite di 100mila euro
L’articolo 1, comma 116, della manovra 2026 (legge 199/2025) riduce da 100mila a 50mila euro il limite di morosità nei confronti dell’agente della riscossione oltre il quale, in base all’articolo 37, comma 49 quinquies, del Dl 223/2006, è fatto divieto di effettuare compensazioni di crediti d’imposta nel modello F24.
La disposizione in esame, introdotta dalla legge di bilancio 2024 a valere dal 1° luglio 2024, dispone che in presenza di debiti scaduti verso agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), ...