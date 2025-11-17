Concordato, ammessa l’inibitoria della risoluzione del contratto di affitto
Accolta la domanda cautelare per inibire al creditore sia la risoluzione del contratto di locazione a uso commerciale, sia l’instaurazione della conseguente procedura di sfratto
Nel panorama dei percorsi di composizione della crisi, le misure cautelari possono in alcuni casi rappresentare la chiave per assicurare continuità all’impresa e stabilità ai rapporti giuridici pendenti, anche in pendenza di un concordato semplificato.
In questa prospettiva, va segnalato l’emergente contrasto tra i giudici di merito in ordine alla possibilità che - dopo la scadenza delle misure protettive finalizzate a congelare le iniziative dei creditori nel corso delle trattative – il debitore ...