Concordato biennale, adesione e revoca entro il 30 settembre
La scelta può avvenire in due modi: in via autonoma oppure congiunta alla dichiarazione dei redditi; il ripensamento è solo autonomo
L’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), si perfeziona, con la compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (quadro P) che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli Isa).
Sotto il profilo operativo la procedura riserva importanti novità legate perlopiù alle modalità...