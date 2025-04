Concordato, cessazione esclusa per la Srl conferita

La società di capitali che ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024-2025 non è costretta a uscire dall’istituto se cambia il suo unico socio per effetto della cessione o del conferimento delle quote. Con la risposta a interpello 102/2025 l’agenzia delle Entrate torna sulle interrelazioni tra Cpb e conferimento, tema trattato anche dallo schema di Dlgs correttivo all’esame del Parlamento (non citato dalla risposta all’interpello).

Oggetto del quesito è l’interpretazione...