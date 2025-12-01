Diritto

Concordato in continuità, sul valore riservato ai soci informazione piena ai creditori

Il Tribunale di Milano legittima il mantenimento dei diritti partecipativi da parte dei soci. Ma il piano depositato deve consentire ai creditori di valutare l’opportunità di esercitare il diritto di opporvisi

di Filippo D'Aquino e Gianluca Minniti

L’articolo 120-quater del Codice della crisi ha ridisegnato gli equilibri tra soci e creditori in caso di proposta di concordato in continuità diretta che assegni ai primi parte del valore dell’impresa ristrutturata all’esito dell’omologazione.

La norma si occupa della destinazione del valore generato dalla prosecuzione delle attività, e, in particolare...

