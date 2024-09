Concordato, decadenza solo con rettifiche analitiche e induttive pure

Per effetto dell’adesione al concordato preventivo, per i soggetti Isa, si conseguono anche i vantaggi Iva previsti ai fini degli indici sintetici di affidabilità. Si tratta, in particolare, dell’inibizione dagli accertamenti analitico-induttivi e della riduzione di un anno dei termini di decadenza.

In questi termini si è espressa l’agenzia delle Entrate nel corso di Speciale Telefisco di ieri, rispetto a un quesito evidentemente posto prima delle modifiche intervenute con il Dlgs “correttivo” n. ...