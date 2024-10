Concordato con effetto domino sul ravvedimento speciale

La decadenza dal concordato preventivo biennale impedisce la sanatoria introdotta per gli anni dal 2018 al 2022 riaprendo i controlli dell’agenzia delle Entrate.

L’intervenuta decadenza dal concordato e il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione sono infatti due delle cause indicate nella legge di conversione del Dl 113/2024 (decreto Omnibus) che fanno perdere il beneficio dello scudo sui controlli per gli anni 2018-2022 a seguito del ravvedimento operoso speciale....