Concordato, imponibile al ricalcolo per il forfettario con due gestioni contributive

La domanda

Un contribuente in regime forfettario, per lo svolgimento della propria attività, è soggetto in parte al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (in quanto professionista senza cassa), e in parte alla gestione Inps dei lavoratori dello spettacolo Ex-Enpals (per lo svolgimento dell’attività di regista). Di norma ha sempre indicato nel quadro RR del modello Unico PF l’imponibile contributivo su cui calcolare i contributi alla gestione separata al netto del reddito già assoggettato a contribuzione ex-Enpals che viene indicato a parte. Per i redditi relativi all’anno 2024 il contribuente in questione ha aderito al concordato preventivo biennale ex articolo 6 e seguenti del Dlgs 13 del 12 febbraio 2024 e quindi, anche per quanto attiene all’ambito previdenziale, avrà un reddito derivante dal concordato da prendere a base per il versamento dei contributi. Si chiede conferma sulla possibilità di poter sottrare a tale imponibile previdenziale “da concordato” i redditi già assoggettati a contribuzione ex- Enpals sui quali è già stata versata per intero la contribuzione alla gestione dei lavoratori dello spettacolo.

L. M. - Fermo