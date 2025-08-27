Concordato, imponibile al ricalcolo per il forfettario con due gestioni contributive
Dall’imponibile che risulta dal concordato soggetto a Inps gestione separata bisogna sottrarre i redditi già tassati ai fini previdenziali presso la gestione ex Enpals
È principio generale che i redditi derivanti da attività soggette a contribuzione presso altre gestioni previdenziali obbligatorie non devono essere assoggettati anche a contribuzione nella gestione separata Inps. Pertanto, i compensi percepiti per l’attività di regista, già sottoposti a contribuzione ex Enpals, non devono concorrere alla formazione dell’imponibile previdenziale per la gestione separata. Si vedano, ad esempio, proprio con riferimento ai contributi Enpals, le recenti circolari Inps...