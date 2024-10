Concordato, il nodo dei dividendi attivi esenti al 95 per cento

Alla fine di questo mese di ottobre scade il termine per l’adesione al concordato biennale 2024-25 per i soggetti Isa. I forfettari sono interessati solo per il 2024 e non hanno nella loro base imponibile i proventi di cui parliamo ora.

Un argomento che sta bloccando molte adesioni riguarda l’interpretazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b-bis), che preclude l’adesione se nel 2023 l’impresa ha conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non...