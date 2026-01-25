Concordato preventivo 2025-26: per la sanatoria finestra aperta fino al 15 marzo

Per i contribuenti che hanno aderito entro lo scorso 30 settembre al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-26 è già attiva la facoltà di opzionare anche il “ravvedimento speciale” ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, disciplinata dall’articolo 12-ter del Dl 84/2025 relativamente – salvo eccezioni – ai periodi d’imposta dal 2019 al 2023.

Ricordiamo che, secondo i dati ufficiali, hanno aderito alla prima edizione del concordato (biennio 2024-2025) circa 460.500 partite Iva ordinarie...