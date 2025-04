Concordato preventivo biennale 2025-2026 con revoca autonoma alla dichiarazione

Adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) per le annualità 2025-2026 con invio separato o congiunto al modello Redditi 2025 e con possibilità di successiva revoca. Sono state definite dal provvedimento 195422/2025 delle Entrate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale 25/26.

Quanto al termini di presentazione del modello va ricordato preliminarmente che mentre la dichiarazione annuale dei ...