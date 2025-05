Concordato preventivo biennale tra nuove adesioni e norme in trasformazione

Il concordato preventivo biennale è un cantiere in corso, dopo la prima fase che possiamo definire sperimentale, si apre ora la possibilità di aderire per il biennio 2025-26. Un’adesione che si deve confrontare con regole che stanno cambiando - con il decreto correttivo atteso all’ok definitivo del Governo dopo i pareri resi da Camera e Senato - e i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate.

Per chi, invece, ha aderito per il biennio 2024-25, o per il solo 2024 nel caso dei forfettari, si apre ora la fase dichiarativa.

Il Cpb in dichiarazione

Concordato preventivo, nel quadro CP del Redditi focus anche sulle variazioni

Sezione V se scattano la cause di cessazione o decadenza

I chiarimenti delle Entrate

Isa 2025 e concordato biennale, la guida operativa per l’acquisizione degli ulteriori dati

Cpb bloccato dalle operazioni straordinarie

Concordato biennale anche con il patent box

Il decreto correttivo e le richieste di modifica del Parlamento

Concordato preventivo biennale in cerca della chance-ravvedimento

Concordato preventivo: dal Senato tetto del 10% agli aumenti di reddito -

Video/ Come aderire e revocare la scelta

Concordato, il blocco alla Stp mette in fuori gioco anche il socio

Concordato, la rincorsa a correggere gli errori genera ingiustizie

Adesione o revoca al biennio 2025-26

Concordato preventivo biennale, in Gazzetta la metodologia per il biennio 2025-2026

CPB: criteri per la elaborazione della proposta

Concordato preventivo per il 2025-2026: il video su come aderire (e revocare la scelta)

Cpb 2025-2026, revoca possibile entro il 30 settembre

Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa