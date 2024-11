Concordato preventivo a rischio se l’errore abbassa reddito o produzione netta di oltre il 30%

Adesione a rischio in caso di errori di compilazione nel modello Redditi e degli Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto di concordato preventivo per più del 30%. E’ una delle violazioni «di non lieve entità» disciplinate dall’articolo 22, comma 2, del Dlgs 13/2024 che integrano una delle cause di decadenza dal Cpb. In caso di accertamento fiscale nei periodi d’imposta oggetto del concordato o nel precedente (solitamente 2023) il concordato salta...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi