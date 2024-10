Concordato preventivo, ritocchi sprint per la sanatoria sui periodi Covid

Tempi rapidi per risolvere il problema del ravvedimento speciale per le gli anni del Covid. La sanatoria dei redditi 2018-2022 (inserita nel Dl Omnibus convertito definitivamente) per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo incassa un impegno del Governo a un ritocco per definire la questione dei soggetti che nel 2020 e nel 2021 non hanno applicato le pagelle fiscali (Isa) a causa delle esclusioni previste per tener conto delle restrizioni e delle chiusure disposte per la pandemia. ...

