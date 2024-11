Concordato preventivo, termini riaperti fino al 12 dicembre: la videoguida per le adesioni

Riapertura del concordato preventivo biennale ma non per tutte le partite Iva. C’è tempo fino al 12 dicembre per consentire ai contribuenti Isa che non lo avessero fatto entro lo scorso 31 ottobre di accettare l’accordo con il Fisco. Tutti i dettagli sui vincoli da rispettare e sulle opportunità anche della sanatoria sui redditi 2018-2022 nel video con l’esperto Lorenzo Pegorin.