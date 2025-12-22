Concordato semplificato, via libera anche senza proposta di accordo di ristrutturazione

Il concordato semplificato è una procedura di liquidazione del patrimonio dell’azienda, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), il cui ricorso deve essere preceduto da un tentativo di composizione negoziata fallito: ciò nonostante, può essere omologato anche se all’interno della preventiva composizione negoziata non è stata formulata una proposta di accordo di ristrutturazione e transazione fiscale piena ed era assente una percentuale di soddisfazione dei creditori almeno...

