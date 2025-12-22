Concordato semplificato, via libera anche senza proposta di accordo di ristrutturazione
Così il tribunale di Mantova sul ricorso di una società cui le Entrate avevano obiettato la mancata formulazione di una proposta ricevibile e dunque di un valido tentativo di risanamento
Il concordato semplificato è una procedura di liquidazione del patrimonio dell’azienda, prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), il cui ricorso deve essere preceduto da un tentativo di composizione negoziata fallito: ciò nonostante, può essere omologato anche se all’interno della preventiva composizione negoziata non è stata formulata una proposta di accordo di ristrutturazione e transazione fiscale piena ed era assente una percentuale di soddisfazione dei creditori almeno...