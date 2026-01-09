Concordato, strada stretta per la correzione di Redditi

Il ravvedimento operoso del reddito della dichiarazione “base” relativa all’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) va gestito con attenzione visto il rischio di decadere dall’opzione esercitata. Il tema, quindi, riguarda le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2023 per coloro (e sono i più) che hanno optato per il Cpb 2024-2025 e relative all’anno d’imposta 2024 per le adesioni 2025-2026. Vediamo perché.

In base all’articolo 22, comma 1, lettera b) del Dlgs 13/2024 l’opzione per ...