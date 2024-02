Concorso, accordo sulla doppia prova scritta

La prima bozza del Mef arrivata al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) prevedeva, solo per lo scritto, una prova da sorteggiare fra diritto civile, diritto tributario e redazione di una sentenza. Troppo alto il rischio – e l’incongruenza– che nell’estrazione per il compito della prima, attesa, selezione per giudice professionale del fisco capitasse solo la materia civile. Le interlocuzioni hanno portato all’accordo, con una doppia prova scritta sempre selezionata a sorteggio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi