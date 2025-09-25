Conferimenti intra Ue neutrali per il diritto Ue
L’interpello 217 alla luce del nuovo articolo 178 del Testo unico
La risposta a interpello 217/2025 dell’agenzia delle Entrate che nega l’applicazione del regime di neutralità ex articolo 178 del Tuir ai conferimenti di partecipazioni di minoranza intracomunitari in assenza di vincoli statutari è da ritenersi superata in quanto evidentemente redatta prima delle modifiche normative del Dlgs 192/2024. Ciononostante, la risposta offre spunti di riflessione interessanti anche alla luce della nuova norma.
La risposta ha ad oggetto un’istanza di interpello presentata ...
Correlati
Altri provvedimenti