Controlli e liti

Conformità catastale nulla ma la vendita resta efficace

Il dovere di verifica dei notai sulla dichiarazione è meramente formale. Il principio si applica anche all’esecuzione in forma specifica

di Angelo Busani

Nei contratti che hanno come effetto il trasferimento di edifici, la sanzione di nullità (prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985) in caso della mancanza della dichiarazione di conformità catastale è da qualificare come nullità solamente formale e testuale e non sostanziale: è sufficiente che l’atto traslativo contenga la dichiarazione di conformità catastale resa dall’intestatario o l’attestazione sostitutiva di un tecnico abilitato e non è necessario che la dichiarazione sia effettivamente...

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti