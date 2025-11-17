Consiglio di Stato: il visto di conformità è un’esclusiva delle professioni ordinistiche

L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta invece preclusa ai tributaristi. È quanto prevede la sentenza 8962 del Consiglio di Stato pubblicata il 17 novembre, che conferma la sentenza di primo grado del Tar Puglia, sede di Bari, 1192 del 2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi).

Il Consiglio di Stato ha escluso un’interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione...