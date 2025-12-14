Consulenti tecnici in tribunale, formazione ad hoc per la conciliazione
I giudici affidano con frequenza agli ausiliari il compito di aiutare le parti a comporre la lite. Ora i Ctu devono indicare nell’Albo se hanno acquisito competenze specifiche in questo ambito
Per i consulenti tecnici d’ufficio si rafforza la funzione di conciliatori delle cause. Infatti, i giudici affidano con frequenza ai propri ausiliari il compito di conciliare le controversie, anche in ambiti diversi dall’esame contabile, l’unico per cui le disposizioni prevedono espressamente questa possibilità nel processo civile ordinario (articolo 198 del Codice di procedura civile).
Con la prassi sono stati quindi superati i limiti normativi processuali. Tanto che ora, nell’albo dei consulenti...