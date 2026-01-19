Consulenza alla società svizzera senza partita Iva, così la fattura e l’imposta da applicare
Trattandosi di un soggetto non residente in Italia non si applica la ritenuta d’acconto
Sulla base dell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972, nei rapporti B2B, le prestazioni di servizi si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta, mentre, se effettuate nei confronti di committente non soggetto passivo ai fini Iva (B2C), sono considerate rilevanti in Italia. Se questa è la regola generale, esistono però delle eccezioni, tra cui quella prevista all’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, secondo cui non si considerano effettuate...