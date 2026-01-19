L'esperto rispondeImposte

Consulenza alla società svizzera senza partita Iva, così la fattura e l’imposta da applicare

Trattandosi di un soggetto non residente in Italia non si applica la ritenuta d’acconto

di Anna Abagnale

La domanda

Buongiorno, un consulente italiano (commercialista) deve emettere fattura per i servizi erogati ad una società estera (SA) con sede a Chiasso (Svizzera) con solo codice fiscale italiano (senza Partita IVA). La società presenta regolarmente dichiarazioni in Italia tramite presentazione modello ENC per dichiarare redditi da fabbricati posseduti in Italia sui quali versa le relative imposte in Italia. Si chiede se la consulenza deve essere fatturata con Iva 22% e se la stessa deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto. Cordiali saluti.
F. O. CO

Sulla base dell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972, nei rapporti B2B, le prestazioni di servizi si considerano territorialmente rilevanti nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta, mentre, se effettuate nei confronti di committente non soggetto passivo ai fini Iva (B2C), sono considerate rilevanti in Italia. Se questa è la regola generale, esistono però delle eccezioni, tra cui quella prevista all’articolo 7-septies, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, secondo cui non si considerano effettuate...

