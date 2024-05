Contrabbando doganale, la negligenza non salva dalla confisca

Ai fini della contestazione del contrabbando doganale, l’intenzionalità della condotta tenuta dal contribuente non è da ritenersi quale elemento costitutivo della fattispecie. Ciò in quanto la negligenza del contribuente non assume rilevanza ai fini della proporzionalità della sanzione irrogata: la buona fede non è considerata come rilevante dalla normativa doganale. È quanto rilevato nelle conclusioni dell’avvocato generale Sànchez Bordona, nelle cause C-717/22 e C-372/23.

Il caso

Un cittadino serbo alla...