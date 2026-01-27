Contraddittorio preventivo, un aiuto in più dalla verbalizzazione

La domanda Un contribuente, a seguito di verifica fiscale, riceve uno schema di atto ex articolo 6bis della legge 212/2000. Provvede a produrre le osservazioni contestando i recuperi a tassazione di spese ritenute non inerenti (109 del Tuir). Seguono diversi incontri presso l’agenzia delle Entrate durante i quali emergono alcune proposte da parte dell'ufficio che ridurrebbero la pretesa. Il contribuente chiede di riportare le proposte in un verbale di contraddittorio che l’ufficio ritiene non dovuto non essendo previsto dalla norma. Segue quindi la notifica dell’avviso di accertamento dove non sono riportate le proposte prima espresse verbalmente, ma vengono respinti tutti i motivi riportati nelle osservazioni. Nel proporre ricorso, il contribuente potrebbe contestare la mancata verbalizzazione delle proposte di riduzione della pretesa fatte negli incontri prima della notifica dell’accertamento?

E. S. - Matera

La normativa di riferimento in tema di contraddittorio preventivo è l’articolo 6-bis della legge 212/2000. Dopo La fase di avvio la procedura consta di ulteriori due fasi così sinteticamente riassumibili:

fase istruttoria: in cui dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte del contribuente, l’amministrazione valuta le motivazioni edotte, confrontandole con quelle precedentemente assunte per la formazione dello schema di provvedimento.

fase decisoria: in cui conclusa l’istruttoria, l’amministrazione esprime le proprie decisioni attraverso l’emissione dell’avviso di accertamento uguale o rettificato rispetto allo schema iniziale, inserendo nelle motivazioni del provvedimento l’esito del contraddittorio, o se ritiene comunica l’annullamento dello schema di provvedimento.

Durante la fase istruttoria è possibile vi siano incontri interlocutori. È buona prassi, al termine di ogni incontro, pretendere che, seppur riassuntivamente...